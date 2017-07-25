Генсек ООН призвал к урегулированию конфликта с Катаром

Генсек ООН Антониу Гутерриш указал Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну и Египту на необходимость провести переговоры и найти пути выхода из кризиса. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.

"Генеральный секретарь приветствует призыв эмира Катара к диалогу. Вкупе с шестью принципами, озвученными ранее министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, эти заявления демонстрируют готовность сторон урегулировать разногласия через компромисс", - сказал Хак.

Он также отметил, что Гутерриш подталкивает стороны к вступлению в диалог и поиску взаимоприемлемых решений, а также высоко ценит усилия Кувейта в урегулировании кризиса и отмечает "позитивные сигналы", последовавшие от сторон.