В России построят новый дворец Деда Мороза за 350 млн рублей

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что для Деда Мороза в Великом Устюге построят новый дворец. По его словам, резиденция волшебника обойдётся в 350 миллионов рублей (около 403 млн сомов), власти уже подали заявку в Министерство культуры, передает TJournal.

"Пропускная способность терема Деда Мороза - не более 6-6,5 тысячи человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство", - сказал Кувшинников.

Как он отметил, правительство намерено увеличить количество туристов, приезжающих в Вологодскую область, до 5,5-6 миллионов человек. Губернатор заявил, что в развитие Великого Устюга вложили 5,5 миллиарда рублей (около 6,3 млрд сомов) за последние 5 лет.

Строительство новой резиденции планируют начать в 2018 году и завершить к 2020 году. Власти увеличат количество объектов на вотчине Деда Мороза , а также продолжат развитие зоосада Деда Мороза - зоопарка площадью 7,5 гектара. Площадь нынешней резиденции - 43 гектара.