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Идею странового бренда использовали для названия новой водки

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Айдана Абдуваитова

Разработанный для странового бренда Кыргызстана дизайн скопировали для новой водочной продукции компании "АЮ". Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из разработчиков бренда Максат Чакиев.

В прошлом году он и его единомышленники провели в Бишкеке презентацию нового странового бренда для развития туризма в Кыргызстане. Они предлагали позиционировать республику как Небесную страну, что на английский язык переводится как Sky land.

По мнению авторов, такое определение должно вызвать благоприятные ассоциации, связанные с горами, ледниками, голубым и чистым небом и эти ассоциации можно использовать для таких отраслей, как туризм, сельское хозяйство, медицина, перерабатывающая и горнодобывающая промышленности.

Тогда это предложение осталось без рассмотрения.

Сегодня Чакиев сообщил, что разработку полностью скопировали для новой водочной продукции компании "АЮ"

URL: http://www.vb.kg/363813
Теги:
алкоголь, реклама, туризм
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