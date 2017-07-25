Идею странового бренда использовали для названия новой водки

Разработанный для странового бренда Кыргызстана дизайн скопировали для новой водочной продукции компании "АЮ". Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из разработчиков бренда Максат Чакиев.

В прошлом году он и его единомышленники провели в Бишкеке презентацию нового странового бренда для развития туризма в Кыргызстане. Они предлагали позиционировать республику как Небесную страну, что на английский язык переводится как Sky land.

По мнению авторов, такое определение должно вызвать благоприятные ассоциации, связанные с горами, ледниками, голубым и чистым небом и эти ассоциации можно использовать для таких отраслей, как туризм, сельское хозяйство, медицина, перерабатывающая и горнодобывающая промышленности.

Тогда это предложение осталось без рассмотрения.

Сегодня Чакиев сообщил, что разработку полностью скопировали для новой водочной продукции компании "АЮ"