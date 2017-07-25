За полгода потратили годовой бюджет. В шести РСДЮСШОР проведут аудит

После того как стало известно о реорганизации шести Республиканских школ олимпийского резерва по видам спорта (РДЮСШОР), директора этих спортучреждений потратили годовой бюджет за шесть месяцев. Об этом сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Арпачиев.

По его данным, на сегодняшний день руководители этих спортивных школ успели выдать приказы на сумму, пропорциональную 70% от общего бюджета учреждений.

Позже глава госагентства Канат Аманкулов рассказал "ВБ", что теперь проведут аудит, по итогам которого будет известно, насколько целесообразно были выданы данные приказы на затраты. "Если аудит выявит нарушения, компенсацию спортсменам и тренерам будут возмещать те, кто подписывал приказы", - добавил он.

Отметим, согласно налаженной системе, сначала директора этих школ подписывают приказы об отправке какой-либо команды на международные состязания или на учебно-тренировочные сборы, после чего выделяются средства. Однако зачастую спортсменам приходится искать средства и ездить на турниры до того, как Министерство финансов выделит назначенные средства.

Напомним, в начале года в рамках второго этапа оптимизации госагентство решило реорганизовать республиканские детско-юношеские школы и вместо них создать региональные СДЮСШОРы.