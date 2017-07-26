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Задержан главарь банды, на счету которого множество громких преступлений

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ВБ

Сыщики задержали главаря ОПГ, занимавшегося разбойными нападениями, кражами, в том числе хищением оружия в крупном количестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Напомним, ранее сотрудниками ГУУР и ГСУ, совместно с оперативными подразделениями ГУВД города Бишкека и Чуйской области выявлена и обезврежена банда. На счету данной преступной группы многочисленные громкие и резонансные преступления, в том числе разбойное нападение на китайский ресторан "ЦзиСянь" в феврале текущего года, откуда забрали 100 тысяча сомов. В ночь на 27 апреля 2017 года было проникновение в здание ОсОО "Альфа-Секьюрити, где похищено большое количество огнестрельного оружия. Кроме этого, бандиты совершили кражу с проникновением в одно из ремонтных предприятий 5 мая, где похитили 285 тысяч сомов. В ночь на 30 мая в Бишкеке члены преступной группы проникли в здание другой фирмы, занимающейся выполнением инженерно-технических работ в разных отраслях промышленности, и завладели денежными средствами в сумме 396 тысяч сомов.

Тогда сыщикам удалось полностью обезвредить ОПГ, но главарь скрылся и покинул страну.

В целях установления местонахождения и задержания разыскиваемых лиц, по распоряжению министра внутренних дел КР в Москву (Россия) и Кустанай (Казахстан) была направлена оперативно-разыскная группа. 21 июля 2017 года в казахстанском городе при поддержке коллег из УКП ДВД Кустанайской области был задержан разыскиваемый гражданин Бекмурзаев Жылдызбек, 1986 года рождения, уроженец Таласской области. Задержание было проведено ночью около 01.30 в ходе спецоперации.

В настоящее время вышеуказанный гражданин водворен в ИВС ДВД Кустанайской области, решается вопрос об экстрадиции.

По полученным данным, разыскиваемый Бекмурзаев пересек границу с Казахстаном незаконным путем и скрывался в городах Алматы, Тараз, Кустанай, проживал скрытно в однодневных съемных квартирах.

В настоящее время ГСУ МВД КР продолжает расследование уголовных дел.

URL: http://www.vb.kg/363843
Теги:
Казахстан, ОПГ, преступление, МВД
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