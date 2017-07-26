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В Джале семейная драма едва не довела до суицида

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Глеб Куренев

В микрорайоне Джал семейный скандал едва не закончился суицидом. Такой историей поделился пользователь социальной сети Facebook Русланбек Узаков вчера, 25 июля.

Мужчина на своей странице выложил видео, где женщина пыталась свести счеты с жизнью, выпрыгнув с окна 4-го этажа. Женщина свесилась с балкона и просила открыть дверь квартиры, в этот момент её сожитель сидел на улице и спокойно попивал газировку.

"Она мне разбила всё", - говорил сожитель женщины за камерой, видимо, по этой причине мужчина и запер свою спутницу в квартире. Человек, снимавший видео, долго уговаривал мужчину дать ключ от квартиры, одновременно успокаивал женщину и просил ее влезть обратно.

Через какое-то время сожитель сдался и предоставил ключи. Через несколько секунд девушка влезла на балкон, угроза её жизни миновала.

Чем закончилась семейная драма, неизвестно.

URL: http://www.vb.kg/363847
Теги:
попытка суицида, Бишкек
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Комментарии
555
26.07.2017, 10:32

Что с них взять? Пьяницы ..Кто хочет совершить суицид, тот не будет работать на публику, а сделает это по тихому. А это так , показательные выступления.

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