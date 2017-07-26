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Казус Текебаева: Что говорит закон об его участии в выборах?

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Кира Саввина

Вокруг сдачи теста на знание кыргызского языка Омурбеком Текебаевым, который идет самовыдвиженцем на президентские выборы, разворачивается настоящее шоу.

Вопрос о самовыдвижении достаточно интересный и вызывает споры в обществе. Почему, являясь лидером партии "Ата Мекен", Текебаев решил самостоятельно баллотироваться в президенты? Вероятно, этот шаг был продиктован различными мотивами. О которых можно только догадываться.

Но оставим эту тему на потом. В настоящий момент более актуален вопрос: имеет ли вообще право Текебаев, чье уголовное дело по обвинению рассматривается в суде, принимать участие в выборах президента КР. Его сторонники, например, апеллируют к Конституции, к презумпции невиновности. Говорят и пишут, что раз он не осужден, значит, имеет право выдвигать свою кандидатуру на главный пост страны. Но так ли это?

Необходимо отметить, что адвокаты и сам Текебаев рассматривали участие в выборах, как одну из основных линий защиты. Возможно, даже как уход от ответственности. Но прежде чем делать выводы, обратимся к законам.

Как известно, выборный процесс регулируется конституционным Законом "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР". Согласно части 3 статьи 3 этого закона, не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы.

Весь сыр–бор разгорается из-за СИЗО: является ли следственный изолятор, где ныне находится Текебаев как подсудимый, местом лишения свободы? В случае признания СИЗО местом лишения свободы сразу возникает вопрос: имеют ли право голосовать и/или быть избранными лица (подозреваемый, обвиняемый и подсудимый), находящиеся в следственном изоляторе?

Ранее, под натиском правозащитников, которые сейчас защищают Текебаева, СИЗО было признано местом лишения свободы. Это отражено в Законе КР "О национальном центре КР по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и дано определение мест лишения свободы, в него включены изоляторы временного содержания и следственные изоляторы.

В статьях 14 и 33 Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" также упоминается о лицах, находящихся в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых, обвиняемых и обладающих активным избирательным правом. Но, как оказалось, в этот перечень не включены подсудимые. По Уголовно-процессуальному кодексу обвиняемый, в отношении которого дело принято в производство суда, именуется подсудимым, подсудимый, в отношении которого вынесен приговор, - осужденным.

По законодательству избирательное право подразделяется на активное, что значит иметь право избирать, и пассивное, которое дает право избираться. Согласно Закону "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы, причем без указания конкретных лиц.

И это наталкивает на вывод относительно отсутствия активного и пассивного избирательного права у всех лиц: подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.

Только не стоит торопиться. Положениями статей 14 и 33 Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" установлено наличие активного избирательного права у лиц, находящихся в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых без указания подсудимых и осужденных. То есть подсудимые и осужденные не имеют права избирать и права избираться.

По словам правоведов, согласно требованиям законодательства КР, при изложении текста закона вначале размещаются общие, а затем уже идет конкретизация. В нашем случае отсутствие активного и пассивного избирательного права у лиц, находящихся в местах лишения свободы, является общим правилом, а активное избирательное право, предоставленное подозреваемым и обвиняемым, находящимся в местах лишения свободы, - исключением из общего правила.

В связи с вышеизложенным представляется, что наличие и/или отсутствие активного и пассивного избирательного права у лиц, находящихся в местах лишения свободы, выглядит следующим образом:

Подозреваемые и обвиняемые имеют только активное избирательное право;

Подсудимые и осужденные не имеют активного и пассивного избирательного права.

Одним словом, Текебаев может пролететь, то есть не сможет участвовать в выборах президента КР.

URL: http://www.vb.kg/363861
Теги:
выборы, Омурбек Текебаев, СИЗО
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