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Пранк до тюрьмы доведет. Розыгрыши из разряда "не очень"

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Глеб Куренев

Розыгрыши, или как более модно сейчас говорить пранки устраиваются постоянно и с переменным успехом. Они бывают веселые и не очень. Несколько лет назад, например, в кирнете блуждал ролик, где средь бела дня на столичной улице парень получает удар ножом в спину, подбегает к прохожим и просит о помощи. И хоть там и форсировалась тема нападения, с первого момента было понятно, что это больше шутка, нежели настоящее нападение.

На одном из новостных сайтов появилось видео, где девушка держится за якобы окровавленную грудь и падает.

Столичное ГУВД опровергло факт нападения и сообщило, что это был розыгрыш. Зачинщиков ждет наказание, сейчас идут поиски весельчаков. Остается неясным, что подобной шуткой хотели показать её авторы.

В целом же пранк-течение в Кыргызстане не особо популярно, но время от времени всплывают новости о неудачных шутках.

Один из самых громких приколов в Кыргызстане случился в 2012 году. 30 октября в 11.40 похитили телеведущую Общественной телерадиовещательной корпорации Назиру Айтбекову. К её голове приставили пистолет, а затем "пытались изнасиловать".

"Применяя силу, вытащили из машины. Мне сказали, что зря я начала проект "Аалам сырлары". Заставили меня обнять дерево. У меня задралось платье, один из мужчин-похитителей имитировал изнасилование. Меня бросили на землю. Сказали, что роют мне яму, скоро пустят по кругу, убьют и закопают в эту яму. Обсуждали, как будут меня пытать. Все происходящее снимали на видео, которое обещали показать моему сыну", - рассказывала позже телеведущая. Выяснилось, что такое "черное" чувство юмора оказалось у сотрудников газеты "Супер Инфо".

В итоге после многочисленных акций протеста, судов и флешмобов участники розыгрыша были приговорены к двум годам лишения свободы, правда, условно.

В целом различные пранки достаточно популярны на страницах социальных сетей и на Ютубе. Однако и там часто бывает так, что организаторы перегибают палку. Например, на Ютубе очень популярным пранком является "клоун-убийца". Человек, переодетый в костюм клоуна, делает постановочное убийство на глазах у прохожих. Такую фишку подхватили во многих городах Америки и Европы. В итоге один из шутников сейчас находится за решеткой за то, что напугал беременную женщину, а другой "клоун" получил удар в грудь, больницу и последующий арест.

URL: http://www.vb.kg/363868
Теги:
убийство, Бишкек
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