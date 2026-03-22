Как власти планируют спасать рыбные запасы Кыргызстана от браконьеров

На заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики депутат Болотбек Борбиев поднял острый вопрос о борьбе с браконьерством в Токтогульском водохранилище. Основное внимание было уделено проблеме использования запрещенных китайских синтетических сетей и необходимости восстановления рыбных запасов региона.

В ответ на запрос Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщил о реализации масштабного плана по зарыблению водоемов. В рамках исполнения постановления Кабинета Министров №636 от 6 октября 2025 года, установившего мораторий на промысловый вылов рыбы, в октябре 2026 года в пять водохранилищ страны будет выпущено значительное количество мальков карпа (сазана). Лидером по зарыблению станет Токтогульское водохранилище, куда выпустят 150 000 штук молоди. Также 100 000 мальков получит Кировское, 10 000 - Базар-Коргонское, а Шамалды-Сайское и Таш-Кумырское водохранилища пополнятся на 5 000 особей каждое.

Параллельно с восстановлением популяции рыб, государственные органы усиливают контроль на водных объектах. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с МВД КР проводят регулярные рейдовые мероприятия на ключевых водохранилищах, включая Токтогульское, Базар-Коргонское и Курп-Сайское. Основная цель проверок - полное пресечение незаконного вылова и борьба с использованием браконьерских снастей, представляющих угрозу для экологии республики.