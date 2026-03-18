Айгуль Рыскулова назначена директором департамента ЕЭК по миграции

Департамент трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) возглавила Айгуль Рыскулова. Об этом сообщили в ЕЭК.

Айгуль Рыскулова родилась в 1964 году во Фрунзе (ныне Бишкек). Она является дочерью народного артиста СССР Муратбека Рыскулова. Замужем, воспитывает сына.

Образование получила в Киргизском государственном университете, где окончила юридический факультет. Позднее завершила обучение в Академии труда и социальных отношений в Москве по специальности "экономист труда".

Профессиональная карьера Рыскуловой охватывает работу в судебной системе, государственных органах и международных структурах. В разные годы она занимала должности в сфере социальной защиты, возглавляла Министерство труда и социального развития, а также Государственный комитет по миграции и занятости.

С 2014 по 2018 год работала вице-мэром Бишкека по социальным вопросам. В 2020–2024 годах представляла Кыргызстан в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Айгуль Рыскулова награждена рядом государственных наград, в том числе медалью "Данк", а также удостоена звания "Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики".