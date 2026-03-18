Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 99.90 - 100.80

Айгуль Рыскулова назначена директором департамента ЕЭК по миграции

303  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) возглавила Айгуль Рыскулова. Об этом сообщили в ЕЭК.

Айгуль Рыскулова родилась в 1964 году во Фрунзе (ныне Бишкек). Она является дочерью народного артиста СССР Муратбека Рыскулова. Замужем, воспитывает сына.

Образование получила в Киргизском государственном университете, где окончила юридический факультет. Позднее завершила обучение в Академии труда и социальных отношений в Москве по специальности "экономист труда".

Профессиональная карьера Рыскуловой охватывает работу в судебной системе, государственных органах и международных структурах. В разные годы она занимала должности в сфере социальной защиты, возглавляла Министерство труда и социального развития, а также Государственный комитет по миграции и занятости.

С 2014 по 2018 год работала вице-мэром Бишкека по социальным вопросам. В 2020–2024 годах представляла Кыргызстан в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Айгуль Рыскулова награждена рядом государственных наград, в том числе медалью "Данк", а также удостоена звания "Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456793
Теги:
Айгуль Рыскулова, ЕЭК, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  