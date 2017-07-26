Казаны, кувшины, фляги и тазы. Пресечена очередная партия контрабанды

Сотрудники оперативной таможни "Юг" выявили факт незаконного ввоза товаров на территорию ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По ее данным, в районе с. Марказ Кадамджайского района на автодороге Баткен - Ош был проверен большегруз марки "Мерседес Бенц 1317" с госномерными знаками КР под управлением кыргызстанца Б.Б.

При осмотре грузового отсека были обнаружены хозяйственные товары в ассортименте производства Республики Узбекистан. В момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, оформленные в таможенном отношении, подтверждающие легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС.

В связи с чем данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость вышеуказанных товаров составила 455 950 сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.