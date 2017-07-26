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Успейте приобрести по акции 4G Wi-Fi Wingle мобильного оператора О!

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Быстрее быстрого, легче лёгкого – 4G Wi-Fi Wingle мобильного оператора О!. Успейте получить это компактное устройство для раздачи Wi-Fi всего за 1 сом по акции!

Подключите тариф "Безлимит 4G + O!TV" на 60 дней и получите скоростной, безлимитный 4G интернет + 130 телеканалов. Основное удобство 4G Wi-Fi Wingle в том, что устройство позволяет быстро подключиться к мобильной сети через любой USB-разъем и не требует для работы внешнего источника питания. Более того, оно обеспечивает комфорт перемещения по дому с ноутбуком, планшетом или смартфоном - пользуйтесь интернетом там, где вам удобно. Подключайте сразу несколько устройств и наслаждайтесь комфортным пребыванием онлайн, пока ваши дети смотрят любимые мультфильмы на канале "Мульт", а тётушка следит за сериалами на "Сериал 312". Освободите свой дом от лишних проводов.

Подчеркнем плюсы приобретения 4G Wi-Fi Wingle по акции:

  1. Вы экономите не покупке устройства, получая сразу 2 месяца безлимитного интернета;
  2. Получаете 130 ТВ-каналов, среди которых детские, спортивные, новостные, фильмовые и другие.

Акционная стоимость комплекта – всего 2 380 сомов. По окончанию акции стоимость комплексного предложения "Безлимит 4G + O!TV" за 30 дней составит 1190 сомов.

Выгодно, удобно. Поторопитесь, количество 4G Wi-Fi Wingle ограничено. Спрашивайте во всех Офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О!

URL: http://www.vb.kg/363875
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#O!
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