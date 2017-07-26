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Кыргызстанец Урмат Мусадилалиев стал чемпионом мира по борьбе на поясах

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Гулиза Авазова

В Астане (Казахстан) прошел чемпионат мира по борьбе на поясах в рамках проведения Международной выставки "ЭКСПО-2017". Об этом сообщают казахстfнские СМИ.

Как уточняется, в чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из 20 стран. В первенстве среди мужчин разыгрывали медали по вольному и классическому стилю в 16 весовых категориях. А женщины боролись в шести весовых категориях в вольном стиле.

По итогам чемпионата кыргызстанцы взяли шесть медалей, из которых одно золото, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. В частности, Урмат Мусадилалиев выступал в весовой категории до 90 кг в вольном стиле и завоевал золотую медаль.

Вторыми в своих весовых категориях стали Асылбек Октомбек уулу, Мыктыбек Каныбек уулу, Сергей Фуфачев, Ноорузбек Мирланбеков и Айдар Эркулов.

В итоговом зачете сборная Кыргызстана заняла третье командное место.

URL: http://www.vb.kg/363882
Теги:
борьба, чемпионат
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