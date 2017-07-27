Иностранцы, купившие жилье в Ташкенте, могут получить столичную прописку

Правительство Узбекистана официально разрешило жителям областей, иностранцам и лицам без гражданства приобретать жилье в столице. Как сообщают местные СМИ, соответствующее постановление кабинет министров принял 19 июля.

Согласно постановлению кабмина, жители областей Узбекистана смогут получить столичную прописку в случае приобретения недвижимого имущества в новостройках стоимостью не менее 2500 минимальных размеров зарплаты. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 5 процентов от суммы договора.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других государств и получившие вид на жительство, могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 150 тысяч долларов США по курсу Центрального банка Узбекистана. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 10% от суммы договора.

Все финансовые вопросы, связанные с совершением сделок купли-продажи жилья, должны осуществляться через банковские счета. Под новостройкой понимается здание, сооружение или жилое помещение, с момента принятия в эксплуатацию которого прошло не более трех лет.