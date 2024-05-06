В Кара-Суу стартовал второй этап строительства текстильной фабрики

В Кара-Сууйском районе Ошской области в селе Кашгар-Кыштак начинается реализация второго этапа уникального инвестиционного проекта по производству текстильного материала и трикотажных полотен. Об этом на своей странице в соцсети сообщио директор Национального агентство по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов.

По ее данным, общая сумма инвестиционного проекта составляет 40 млн долларов.

"На сегодняшний день уже завершены работы по реализации первого этапа строительства фабрики по производству швейной продукции компанией "Евразия Групп" сумма вложенных уже средств 5 млн долларов. Вместе с тем, информируем что планируется реализация второго этапа, где сумма составит 35 млн долларов.

Этот проект является социально значимым для развития региона, так как на фабрике планируется создание не менее 600 рабочих мест, что позволит обеспечить работой местное население и увеличить налоговые поступления в бюджет Кыргызской Республики", - говорится в сообщении Иманова.