Погода
$ 88.62 - 89.50
€ 94.75 - 95.75

В Кара-Суу стартовал второй этап строительства текстильной фабрики

158  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кара-Сууйском районе Ошской области в селе Кашгар-Кыштак начинается реализация второго этапа уникального инвестиционного проекта по производству текстильного материала и трикотажных полотен. Об этом на своей странице в соцсети сообщио директор Национального агентство по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов.

По ее данным, общая сумма инвестиционного проекта составляет 40 млн долларов.

"На сегодняшний день уже завершены работы по реализации первого этапа строительства фабрики по производству швейной продукции компанией "Евразия Групп" сумма вложенных уже средств 5 млн долларов. Вместе с тем, информируем что планируется реализация второго этапа, где сумма составит 35 млн долларов.

Этот проект является социально значимым для развития региона, так как на фабрике планируется создание не менее 600 рабочих мест, что позволит обеспечить работой местное население и увеличить налоговые поступления в бюджет Кыргызской Республики", - говорится в сообщении Иманова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436887
Теги:
инвестиции, Ошская область, промышленность, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  