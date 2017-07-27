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В Оше грузовик столкнулся с легковым авто, погибла 20-летняя девушка

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Родион Решетов

26 июля примерно 14.00 в Ошской области произошло ДТП с участием легкового авто и грузовика. Об этом сообщили в УВД области.

По данным правоохранителей, лоб в лоб столкнулись груженный щебнем грузовик марки "КамАЗ" и легковое авто "Хонда Одиссей". В результате погибла 20-летняя девушка, еще четверо пострадавших получили различные травмы. Пассажиры грузовика не пострадали.

"В грузовике никто не пострадал. Минивэн "Хонда" выехал на встречную полосу движения, пытаясь совершить обгон. Однако не рассчитал свой маневр и столкнулся лоб в лоб с КамАЗом. В результате чего пострадали пассажиры и сам водитель. Они находятся в областной больнице", - рассказал старший инспектор пресс-службы УВД Ошской области Женишбек Ашырбаев.

В настоящее время автомашины поставлены на штрафстоянку, ведется расследование, проводится техническая экспертиза. Впрочем, как отметили в УВД, виновником ДТП является водитель легкового авто.

URL: http://www.vb.kg/363893
Теги:
ДТП, Ошская область
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Комментарии
Тттт
27.07.2017, 11:56

Да это нормальное явление у нас, разворот по сплошной, парковка на проезжей части, обгон по сплошной. Таких водил надо сразу лишать прав на пару лет со штрафами и пусть перезжают пдд, а то совсем страшно стало ездить в городе.

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