Мародерская рулетка. Стоп игра, ставок больше нет

Возобновился судебный процесс по громкому мародерскому делу, где главным подозреваемым проходит бывший депутат от партии "Ата Мекен", приближенный Омурбека Текебаева Райкан Тологонов. Слушания дела неоднократно приостанавливались то из-за болезни обвиняемого, то по причине того, что он отказывался участвовать в заседаниях. Да и адвокаты подследственного делали все возможное, чтобы затянуть рассмотрение дела.

Впервые на тот момент депутатов "Ата Мекена" Райкана Тологонова, Туратбека Мадылбекова, Болота Шера и Омурбека Текебаева открыто обвинили в мародерствах в 2011 году. Это сделал осужденный за грабежи и разбои во время госпереворота 2010 года Абдулла Юсупов. Тогда он заявил, что обчищая и сжигая офисы и дома Бакиевых и их приближенных, его группа действовала по приказу парламентариев.

Чуть позже о мародерствах Омурбека Текебаева и его приближенных публично сообщил тогда еще член фракции "Ата Мекен" Омурбек Абдрахманов. Это случилось в сентябре 2012 года. Тогда два Омурбека горячо повздорили на заседании. "Я стоял у входа в большой зал пленарных заседаний и беседовал с коллегами Нарынбеком Молдобаевым и Нурбеком Мурашовым. Текебаев сзади ударил меня, потом стал угрожать, что убьет. Он был вместе со своими телохранителями и обозвал меня нецензурным словом. Тогда я ему сказал, что он мародер. Мы сцепились, но потом его увели, я вернулся на свое место. Он же потом подошел ко мне и хотел продолжить выяснение отношений. Вот как всё было на самом деле", - рассказал тогда СМИ Абдрахманов. После этого в современной истории Кыргызстана высказывание "мародер" получило яркий политический окрас в красно-белых тонах партии "Ата Мекен".

Но вернемся к тому, что рассказывает Абдулла Юсупов накануне на заседании в суде. Давая показания против Райкана Тологонова, он сделал важное заявление: "Если бы Аида Салянова не была генеральным прокурором, когда возбуждали первое дело по мародерству, то Омурбек Текебаев тоже сейчас был бы здесь. Мы думали, что мы герои, выполняем ответственную работу. А нас использовали, как бандитов. Например, я помню, когда нашли бумаги по "Кумтору", то Райкан Тологонов звонил Текебаеву".

Стоит отметить, в свое время Абдулла Юсупов был хорошо знаком с Бакиевыми, поэтому его знания и осведомленность об имуществе и офисах беглого президента пришлись весьма кстати новой власти. Юсупов уже 6 лет находится в заключении и утверждает, что за это время на него было организовано несколько покушений. Из СИЗО и тюрем он неоднократно писал письма в различные инстанции, где подробно излагал, что творили мародеры в ночь, когда вершилась вторая революция. В свое время Юсупов стал даже узнаваемым медийным лицом, когда видео с его участием со следственных экспериментов в разграбленных офисах Бакиева транслировалось на всю страну.

Кстати, до сих пор в открытом доступе в интернете находится весьма примечательный документ. Приведенное ниже письмо, датированное 2011 годом, Абдулла Юсупов направлял спикеру Ахматбеку Келдибекову и депутатам парламента. Интересно, сохранился ли оригинал этого послания в Жогорку Кенеше? Впрочем, это, наверное, уже не важно. Вот что тогда излагал главный свидетель по фактам мародерских похождений отдельных представителей новой революционной власти.

"7 апреля 2010 года во время революции, как мы говорим, сегодняшние новые власти народа О. Текебаев, Б. Шерниязов, Р. Тологонов, Т. Мадылбеков использовали нас. По их приказу мы захватили около тридцати особняков и офисов, которые принадлежат Бакиеву. Министр внутренних дел Болот Шерниязов сам участвовал в этом.

Нами управлял Райкан Тологонов, а Болот Шерниязов приказал, чтобы с нами пошли еще 20 вооруженных человек. В тех объектах были найдены секретные документы, оружие и сейфы. Все это мы сдали Райкану Тологонову и его сыну Мусе Тологонову. Муса Тологонов все захваченные документы, оружие и сейфы отправлял куда-то на автомашине "Газель". Райкан Тологонов нам приказал, что в случае сопротивления мы можем использовать оружие, стреляя в воздух: "Делайте всё, чтобы взять эти объекты". В офисе Марата Бакиева мы своим оружием воспользовались.

В лаборатории Максима Бакиева, занимавшейся золотом вместе с китайцами и находившейся на улице Горького, находились людьми, которые представились помощниками Болота Шерниязова. Они были в автомашине "Лексус-470" с государственным номером 1000 МVD.

В лаборатории нас задержали около двадцати вооруженных людей из СНБ. Но Райкан Тологонов сразу же позвонил Текебаеву, а тот Болоту Шерниязову, и люди из СНБ отпустили нас на месте. Нас отправили с Адылом Салиевичем и сказали, что "мы должны решить комиссионно, как поступить с найденным золотом, а затем сдать его в государственные органы". Еще хотим отметить, что с этих объектов, которые были нами взяты, они угнали несколько автомашин", - писал тогда депутатам парламента Абдулла Юсупов.

Скорее всего, это письмо постигла та же учесть, что и множество других фактов и показаний в мародерском деле. Улики уничтожались и фальсифицировались. Теперь же суд должен дать юридическую оценку новым показаниям Абдуллы Юсупова. Он ведь заявил о том, что если бы не Аида Салянова, то на скамье подсудимых по мародерскому делу должен был находиться и Омурбек Текебаев.

Можно предположить, что и по этому поводу со стороны "Ата Мекена" последуют заявления о некой политической подоплеке и преследованиях за инакомыслие. Однако Юсупов, как главный свидетель беспредела, творящегося в 2010 году, говорит на протяжении многих лет. Вопрос о том, почему Генеральная прокуратура, в ту пору, когда ею руководила Салянова, не дала юридическую оценку показаниям против Текебаева и его приближенных, не провела полноценное расследование, наводит на вполне очевидные размышления.