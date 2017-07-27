90-метровый отель на месте ресторана "Нарын" обсудят на сейсмоустойчивость

Ресторан "Нарын" все-таки будет снесен. Отметим, ранее на заседании бишкекского городского кенеша некоторые народные избранники отмечали, что строение нужно сохранить, так как оно является архитектурным памятником.

Однако сейчас стало известно, что теперь там появится огромное по меркам Бишкека здание – 23-этажный отель "Хуалинь".

Впрочем, адаптированный проект строительства нового отеля еще будет обсуждаться. Дата проведения градостроительного совета назначена на завтра, 28 июля. По сообщению Бишкекглавархитектуры, на встрече будут подниматься различные вопросы, в частности, касающиеся сейсмостойкости объекта.

В целом, согласно проекту, площадь застройки равна 70 тысячам квадратных метров. Всего планируется возвести 23 этажа, из них три подземных. В последних разместятся автопарковка на 68 автомобилей, а также торговые и технические помещения.

1 уровень – холл, торговый центр гостиницы 2 уровень – кафе, торговый центр 3 -4 уровень – многофункциональный зал 5 уровень – зона фитнеса и рекреационный зал 6 уровень – конференц-зал 7 уровень – административные помещения 8-10 уровень – офисные помещения 11-18 уровень – гостиничные номера 19 уровень – президентские номера 20 уровень – помещения для оборудования и крыша – терраса

Также планируется благоустроить прилегающую территорию площадью 0,728 га. На ней будет располагаться гостевая парковка.