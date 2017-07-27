Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Google откажется от моментального показа результатов поиска

171  0
www

Поисковая система Google решила отказаться от технологии Instant, позволявшей моментально показывать результаты поиска - еще в момент набора поискового запроса. Об этом, как пишет РБК, представитель Google рассказал изданию Search Engine Land.

Технология была запущена в 2010 году. В Google ее назвали "фундаментальным изменением поискового процесса". По словам представителя компании, Instant была разработана для того, чтобы как можно быстрее предоставить пользователям нужную информацию, но технология вывода результатов поиска до завершения набора запроса разрабатывалась для настольных устройств. "С тех пор много поисковых запросов было сделано с мобильных устройств, которые имеют разные входные данные, устройства ввода и экраны. Принимая это во внимание, мы решили отключить Google Instant, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск более быстрым на всех устройствах", - сказал представитель компании.

Теперь поисковик будет предлагать пользователям возможные варианты поисковых запросов и загружать результаты лишь после того, как они выберут один из них или нажмут клавишу ввода.

Корпорация Google 19 июля объявила о запуске персонализированной новостной ленты, адаптированной под запросы пользователей. Обновленный сервис, оптимизацией которого компания занималась с 2016 года, будет предлагать пользователям не только новости, но и видеоролики, музыку, статьи и другие материалы, подобранные на основе запросов пользователя.

URL: http://www.vb.kg/363908
Теги:
Google
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  