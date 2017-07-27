В Алматинской области разбился Як-12, погибли два человека

В Алматинской области под городом Жаркент потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли находившиеся в нем два человека.

"Утром 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области в селе Шолакай произошло падение с последующим горением самолета Як-12, проводившего обработку кукурузных полей. На борту, включая пилота, находились два человека, оба погибли", - сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель комитета по ЧС МВД РК.

Подробности инцидента пока неясны. Комитет гражданской авиации Казахстана сообщает о начале расследования.

Як-12 считается легким многоцелевым транспортным самолетом.