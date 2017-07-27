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В Алматинской области разбился Як-12, погибли два человека

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В Алматинской области под городом Жаркент потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли находившиеся в нем два человека.

"Утром 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области в селе Шолакай произошло падение с последующим горением самолета Як-12, проводившего обработку кукурузных полей. На борту, включая пилота, находились два человека, оба погибли", - сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель комитета по ЧС МВД РК.

Подробности инцидента пока неясны. Комитет гражданской авиации Казахстана сообщает о начале расследования.

Як-12 считается легким многоцелевым транспортным самолетом.

URL: http://www.vb.kg/363920
Теги:
авиакатастрофа, авиация, Казахстан
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