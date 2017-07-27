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Азиз Канатбек: Текебаева просто пытаются не допустить к выборам

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 27 июля, юрист Азиз Канатбек рассказал о перспективах Омурбека Текебаева в предвыборный период.

Он считает, что решение ЦИК переложить ответственность за тестирование кандидата на суд является лишь очередной попыткой не допустить Текебаева к выборам.

"Какая перспектива в дальнейшем? Мы обратимся в суд, он скажет, что принимал уже решение по этому вопросу и нужно обратиться в ЦИК. А ЦИК скажет, что в будущем учтет эти пробелы, а пока пусть Текебаев не принимает участия", - считает юрист.

Он считает, что ЦИК должна была обратиться в суд, а суд должен дать указания ГКНБ, чтобы там обеспечили ему условия для сдачи экзамена. По его словам, Текебаева не только в суд возят, его возят и в больницу, то есть вывезти на тестирование также возможно.

"Можно было "зарубить" Текебаева и другими методами, но не так, в открытую", - отметил юрист.

Он добавил, что проблема тестирования в будущем затронет и других кандидатов, находящихся под стражей – Садыра Жапарова, Игоря Трофимова и других.

URL: http://www.vb.kg/363929
Теги:
выборы, суд, Омурбек Текебаев, ЦИК
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Комментарии
Бек
27.07.2017, 15:42

Конечно пытаются его не допустить к выборам, ведь за Текебаева проголосует аж целых три человека. Это он сам, его жена и любовница.

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