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Жээнбеков: В госказне достаточно средств для решения проблем регионов

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ВБ

В бюджете достаточно средств для решения проблем регионов, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 июля, на рабочем совещании по контролю за исполнением поручений правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что цель его поездок в регионы – лично проконтролировать исполнение решений правительства по вопросам социально-экономического развития районов и областей республики, а также получить первичную информации от регионов для оперативного решения их проблем.

Жээнбеков подчеркнул, что особое внимание уделяется вопросам строительства, ремонта внутренних дорог и стратегических магистралей, завершения недостроенных социальных объектов и строительства новых, развития ирригации, обеспечения отдаленных сел чистой питьевой водой, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, улучшения инфраструктуры регионов.

Также актуальны вопросы создания максимально благоприятных условий для ведения бизнеса и наращивания экспортного потенциала. Именно поэтому во всех поездках проводились регулярные беседы с представителями малого и среднего бизнеса. На этих встречах обсуждались насущные проблемы предпринимателей. Министерства, ведомства и местные власти получали оперативные поручения по решению поставленных вопросов.

Премьер-министр особо подчеркнул, что в республиканском бюджете имеется достаточно средств для решения поставленных проблем. В связи с этим глава правительства призвал руководителей госорганов не затягивать и не бюрократизировать вопросы, связанные с выделением финансов.

Жээнбеков поручил главам министерств и ведомств завершить реализацию всех поручений в ранее запланированные сроки.

URL: http://www.vb.kg/363931
Теги:
правительство, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Канат Мадраимов
27.07.2017, 15:21
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 24

от жителей алабукинского района хотелось бы поблагодарить премьера за визит: за поручения по реконструкции дорог, и работу по обеспечению чистой водой!

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