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В Кыргызстан приехали 120 ремесленников. Стартовал фестиваль "Оймо"

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Глеб Куренев

В столицу Кыргызстана приехали 120 ремесленников со всей центральной Азии и России. Такой большой слет состоялся в связи со стартом 12-го международного фестиваля традиционной культуры и ремесел "Оймо".

Данное мероприятие проводится ежегодно с 2006 года в последнюю неделю июля. Организаторы ставят цель - развитие ремесленного рынка Кыргызстана, возрождение народной культуры и сохранение культурного наследия. За эти годы фестиваль стал достаточно значимым и весомым для Центральноазиатского региона. Ведь это не только шанс показать свои товары и заработать, но и замечательная реклама туризма для Кыргызстана.

В этом году принять участие в фестивале захотели 120 участников, и это только те, кто произвел регистрацию. Уже сегодня на аллее у памятника Курманджан Датки можно увидеть множество шатров с различными товарами из всех стран центральной Азии. На прилавках красуется посуда, кожаные и войлочные изделия, национальная одежда разных стран, игрушки, чехлы для мобильных телефонов, кошельки, портмоне и множество различных безделушек. Все товары уникальны, так как сделаны вручную.

Помимо демонстрации товаров, в рамках фестиваля запланирована большая культурная программа. Например, сегодня можно будет принять участие в ремесленных мастер-классах, сходить на выставку "Наша кукла чий куурчак", а также принять участие в официальной церемонии открытия. В последующие дни также будут проводиться мастер-классы, конференции, фотовыставки, демонстрации обрядов и старинной одежды. Бишкекскую часть фестиваля закроет показ национальной одежды "Кочмон руху", который состоится 30 июля в 19.30.

Организаторы отмечают, что в этом году время проведения фестиваля увеличено - в Бишкеке фестиваль пробудет 4 дня, а в Чолпон-Ате - неделю. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей могли посетить мероприятие, принять участие в мастер-классах и просто отдохнуть всей семьей.

Стоит отметить, на Иссык-Куле фестиваль пройдет с 1 по 6 августа в городе Чолпон-Ате.

URL: http://www.vb.kg/363934
Теги:
фестиваль, Бишкек
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Комментарии
гость
27.07.2017, 16:39

хоть бы расписание написали. до скольки работает эта выставка?

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