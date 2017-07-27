Положение трудовых мигрантов из КР улучшилось по 10 позициям в ЕАЭС

После присоединения Кыргызстана к ЕАЭС положение трудовых мигрантов улучшилось по 10 позициям. Об этом сообщил сегодня, 27 июля, на пресс-конференции председатель Государственной службы миграции при ПКР Медетбек Айдаралиев. Ведомство предоставило отчет за первое полугодие 2017 года.

По его информации, на 1 июля общее число кыргызских мигрантов составляет 710 тысяч человек, из которых 616 тысяч находятся в Российской Федерации, в Турции – 30 тысяч, в Республике Казахстан - 33 тысячи, в Южной Корее находится 14 тысяч наших соотечественников. Остальные граждане КР учатся или работают в странах Европы и США.

"После присоединения республики к ЕАЭС наши граждане могут в течение 30 дней находиться на территории стран-участниц интеграционного объединения без регистрации. Одновременно с этим значительно улучшились условия приема на работу. Теперь граждане КР, работающие в странах ЕАЭС, могут рассчитывать на социальную и медицинскую страховку. Кроме этого, на территории Союза начали признаваться наши дипломы о высшем образовании, нет необходимости сдавать экзамен на знание русского языка", - сказал Айдаралиев.

Глава Государственной службы миграции особо подчеркнул, что после присоединения к ЕАЭС наши соотечественники, работающие на территории России, стали платить подоходный налог, как и остальные граждане РФ, в размере 13%.

"Ранее эта ставка составляла для наших соотечественников 33%. Также наши граждане получили возможность работать по отечественным водительским удостоверениям. Решается вопрос пенсионного обеспечения мигрантов", - сообщил он.