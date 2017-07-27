Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Положение трудовых мигрантов из КР улучшилось по 10 позициям в ЕАЭС

119  0
ВБ

После присоединения Кыргызстана к ЕАЭС положение трудовых мигрантов улучшилось по 10 позициям. Об этом сообщил сегодня, 27 июля, на пресс-конференции председатель Государственной службы миграции при ПКР Медетбек Айдаралиев. Ведомство предоставило отчет за первое полугодие 2017 года.

По его информации, на 1 июля общее число кыргызских мигрантов составляет 710 тысяч человек, из которых 616 тысяч находятся в Российской Федерации, в Турции – 30 тысяч, в Республике Казахстан - 33 тысячи, в Южной Корее находится 14 тысяч наших соотечественников. Остальные граждане КР учатся или работают в странах Европы и США.

"После присоединения республики к ЕАЭС наши граждане могут в течение 30 дней находиться на территории стран-участниц интеграционного объединения без регистрации. Одновременно с этим значительно улучшились условия приема на работу. Теперь граждане КР, работающие в странах ЕАЭС, могут рассчитывать на социальную и медицинскую страховку. Кроме этого, на территории Союза начали признаваться наши дипломы о высшем образовании, нет необходимости сдавать экзамен на знание русского языка", - сказал Айдаралиев.

Глава Государственной службы миграции особо подчеркнул, что после присоединения к ЕАЭС наши соотечественники, работающие на территории России, стали платить подоходный налог, как и остальные граждане РФ, в размере 13%.

"Ранее эта ставка составляла для наших соотечественников 33%. Также наши граждане получили возможность работать по отечественным водительским удостоверениям. Решается вопрос пенсионного обеспечения мигрантов", - сообщил он.

URL: http://www.vb.kg/363947
Теги:
Россия, трудовая миграция, ЕАЭС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  