О! удвоил гигабайты и минуты – "Переходи на О! Комбо" стал еще выгоднее

ОМобильный оператор О! объявляет о масштабном обновлении линейки тарифов "Переходи на О! Комбо".

Теперь любимые тарифы стали еще щедрее, предлагая ощутимо больше интернета и минут для общения вне сети. Что особенно приятно – стоимость тарифов остаётся прежней!

Это настоящий подарок, который позволит вам оставаться онлайн и на связи еще дольше, не переплачивая.

Вот как изменились условия:

Для тех, кто выбирает "Переходи на О! Комбо": Интернет увеличен в 2 раза! Основной пакет вырос с 40 ГБ до 80 ГБ – смотрите видео, слушайте музыку и скачивайте файлы, не глядя на счетчик мегабайтов. Для максималистов – "Переходи на О! Комбо Макс": Больше интернета! Основной пакет увеличен с 50 ГБ до 100 ГБ; Больше общения! Пакет минут для звонков вне сети вырос более чем в два раза – с 50 до 100 минут. Для самых общительных – "Переходи на О! Комбо Безлимит": Пакет минут вне сети удвоился и теперь составляет целых 200 минут, а интернет по-прежнему безлимитный.

Вы по-прежнему можете бесплатно выбрать две Комбо-опции! Только теперь больше не нужно выбирать между дополнительным интернетом и любимым онлайн-кинотеатром, к примеру. Выберите что-нибудь ещё!

Комбо-опции на выбор:

раздача Wi-Fi, 200+ каналов на O!TV, безлимит на музыку для Yandex Music, Apple Music и Spotify, услуга "Где ты?", которая помогает знать, где близкие, подписка Яндекс Плюс (скидки в такси, музыка, кино и книги), онлайн-кинотеатры Etnomedia, Premier, Start, Wink или Rizanova.

Управлять комбо-опциями можно в приложении "Мой О!". Там же вы можете активировать бесплатную подписку O!Prime на 90 дней, которая даёт ещё больше интернета: +10 ГБ дополнительного интернета, кешбэк до 100% и 0% комиссии за платежи!

Новые увеличенные пакеты активируются автоматически при следующем списании абонентской платы. Подробнее на сайте perehodi.o.kg.

Ваш тариф – ваша свобода выбора.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее o.kg.