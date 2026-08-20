Сборная Узбекистана проведет товарищеский матч с Аргентиной в Китае

Сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеский матч против действующего чемпиона мира - сборной Аргентины. Встреча состоится 30 сентября в Китае в рамках подготовки к Кубку Азии-2027.

Ассоциация футбола Узбекистана официально подтвердила договоренность о проведении статусного контрольного поединка. К этому матчу национальную команду Узбекистана готовит главный тренер Фабио Каннаваро.

Перед вылетом в Китай подопечные Каннаваро сыграют еще одну международную встречу: 24 сентября в Ташкенте узбекская сборная примет команду Ирана.

Таким образом, в рамках сентябрьского окна ФИФА сборная Узбекистана проведет два контрольных поединка с соперниками высокого уровня - сначала с Ираном, а затем с Аргентиной.

Обе встречи станут ключевым этапом подготовки к Кубку Азии-2027, где Узбекистан выступит в группе B. На групповом этапе соперниками команды станут сборные Бахрейна, КНДР и Иордании.

Предстоящий матч с аргентинцами станет серьезной проверкой для тренерского штаба Узбекистана, который получит возможность оценить готовность команды на фоне одного из грандов мирового футбола перед континентальным первенством.