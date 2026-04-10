Маматалиев восстанавливает диалог с РФ на фоне прежней политики Шакиева

Традиционно дружеские кыргызско-российские отношения за последние четыре года оказались в устойчивой "заморозке". Прежде всего это было связано с позицией экс-спикера ЖК Нурланбека Шакиева, который явно не проявлял заинтересованности не только в выстраивании конструктивного диалога с Госдумой и Советом Федерации РФ, но и пытался максимально ограничить на официальном уровне роль русского языка, пишет Reporter.kg.

Требование, чтобы все в ЖК минимизировали общение на русском языке, перешло уже явно на системный уровень. Более того, предпринимались попытки законодательным давлением лишить русский статуса официального языка. Кстати, Марлен Маматалиев был в числе тех депутатов, благодаря которым в новых законодательных языковых поправках русский язык сохранил этот статус.

Внешнеполитическим сигналом для Москвы было и то, что избравшись повторно спикером в новом составе ЖК, Шакиев совершил свой первый визит в Турцию, поскольку с этой страной, как и с Организацией тюркских государств, бывший глава парламента явно демонстрировал заинтересованность в более динамичном сотрудничестве. Лоббирование в принятии в странах ОТГ тюркского алфавита со стороны Реджепа Эрдогана абсолютно не смущало Нурлана Шакиева, хотя лингвисты высказывали мнения, что необходимо сохранять кыргызский язык.

На взаимных претензиях строилась и парламентская миграционная повестка. Российские депутаты после терактов в московском "Крокус сити" стали максимально ужесточать миграционную законодательную базу.

По причине установившихся чисто формальных парламентских отношений кыргызстанские депутаты не могли влиять на правовую помощь нашим гражданам в РФ. Поэтому ключевой вопрос в программе московского визита Маматалиева относился к трудовой миграции, включая доступ к медицинским и образовательным услугам семей наших граждан в России.

Тем более, что миграционный аспект уже давно является стратегическим инструментом народной дипломатии, общественного восприятия России в Кыргызстане. Стоит особо отметить, что парламентская делегация в первый день визита лично протестировала задания по русскому языку для поступления в российские школы детей мигрантов.

Депутаты обратили внимание на сложность заданий и высказали предложения российской стороне по их возможному упрощению. Ранее парламентские делегации подобные подходы не демонстрировали, ограничиваясь официальными мероприятиями.

Не случайно Марлен Маматалиев отметил, что вопросы доступа к образованию для детей за рубежом являются приоритетными. Также как и острая необходимость пересмотра положения о том, что надо покидать РФ после 90 дней, а также работы по месту регистрации. Нарушения этих положений – "путь" в черные списки на запрет пребывания в России от 5 до 10 лет.

В итоге эти жесткие меры негативно влияют на народное восприятие не только кыргызско-российских отношений, но и евразийской повестки. Пока сложно давать прогнозы, будут ли приняты оперативные решения в российской законодательной власти, но оценка визита Валентиной Матвиенко вселяет надежду. Глава Совета Федерации особо отметила важность первого визита спикера ЖК именно в Москву, что подтверждает общее намерение укреплять межгосударственные и межпарламентские отношения.

Безусловно, многое зависит от итогов предстоящих выборов в Госдуму. Те из российских депутатов, кто делал громкие заявления о необходимости введения визового режима для граждан Кыргызстана, судя по прогнозам российских политтехнологов, имеют не самые высокие шансы снова получить мандат.

Российским парламентариям важно развивать в конструктивном русле диалог со своими кыргызстанскими коллегами исходя и из глобальных планов строительства по линии "Росатома" в нашей республике АЭС.

Во-первых, по этому вопросу планируется референдум, и, вероятнее всего, кыргызстанцы будут голосовать не только исходя из энергетической безопасности КР, но и так как их родные и близкие живут и работают в РФ.

Во-вторых, пока положения о строительстве АЭС не имеют даже элементарной законодательной базы. Наверняка Жогорку Кенешу предстоит работать в этом направлении, изучая законодательный опыт РФ. В этой связи важным результатом визита парламентской делегации КР на данном этапе является восстановление диалога и взаимопонимания между сторонами.

Игорь Шестаков, политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", специально для Reporter.kg


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


