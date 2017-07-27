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Дегенбаев набрал самые высокие баллы по госязыку в своей группе кандидатов

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 27 июля, в Нацкомиссии по госязыку вторая группа кандидатов в президенты прошла тестирование на знание кыргызского языка.

В Нацкомиссии "ВБ" сообщили результаты четырех кандидатов.

Самый высокий балл в этой группе набрал председатель Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев - 89,5 балла.

Правозащитница Рита Карасартова набрала 86 баллов. Третий кандидат - основательница АУЦА Камила Шаршекеева набрала 80,9 балла. Самые низкие результаты показал руководитель Бишкекского представительства латвийской фирмы "Маро" Сайнидин Султанидинов, который набрал 60,35 балла.

Отметим, для участия в предвыборной гонке кандидаты должны набрать более 60 баллов.

Тестирование состоит из 4 субтестов: "чтение", "аудирование", "лексика-грамматика, письмо" и "говорение". Если кандидат набирает необходимый по тесту общий балл – это не менее 60% от суммы всех субтестов, ему выдается сертификат национальной комиссии по госязыку, подтверждающий владение государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Если кандидат набирает менее 60%, ему выдается справка с указанием набранных баллов.

По состоянию на 27 июля в ЦИК поступило заявление от 41 кандидата.

URL: http://www.vb.kg/363952
Теги:
кыргызский язык, Рита Карасартова, ЦИК
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