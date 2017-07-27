Телеоператору Эгнару Орозалиеву срочно нужна помощь. Есть подозрение на рак

В онкологию несколько дней назад в экстренном порядке был переведен телеоператор Эгнар Орозалиев. Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" написала пользователь Раушан Айткулова.

Она отметила, что ему срочно нужна помощь. Ежедневно на лечение и обезболивание необходимы большие суммы. Последние полгода он страдал от сильных болей в желудке, сейчас открылось кровотечение. Подозревают рак. Исследования уже проводятся, отмечает она.

Кроме того Орозалиеву необходимо переливание крови.

"Эгнару необходимо переливание крови. Кто может сдать в Центре переливания утром? Справки надо отвезти его маме, телефон 0550 404 240. Счёт Элсом уже открыт",- сообщила Раушан Айткулова

Как отмечают другие пользователи "Фейсбук" уже поступили первые пожертвование на Элсом.