Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Телеоператору Эгнару Орозалиеву срочно нужна помощь. Есть подозрение на рак

470  0
Родион Решетов

В онкологию несколько дней назад в экстренном порядке был переведен телеоператор Эгнар Орозалиев. Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" написала пользователь Раушан Айткулова.

Она отметила, что ему срочно нужна помощь. Ежедневно на лечение и обезболивание необходимы большие суммы. Последние полгода он страдал от сильных болей в желудке, сейчас открылось кровотечение. Подозревают рак. Исследования уже проводятся, отмечает она.

Кроме того Орозалиеву необходимо переливание крови.

"Эгнару необходимо переливание крови. Кто может сдать в Центре переливания утром? Справки надо отвезти его маме, телефон 0550 404 240. Счёт Элсом уже открыт",- сообщила Раушан Айткулова

Как отмечают другие пользователи "Фейсбук" уже поступили первые пожертвование на Элсом.

URL: http://www.vb.kg/363953
Теги:
благотворительность, гуманитарная помощь, социальные сети
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  