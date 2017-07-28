Футбол: "Дордой" последним пробился в полуфинал Кубка Кыргызстана

Определился последний участник полуфинала Кубка Кыргызстана по футболу среди команд первой и топ-лиг.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, четвертым путевку в полуфинал оформил действующий обладатель кубка бишкекский "Дордой", обыгравший "Кара-Балту". Матч 1/4 финала прошел на стадионе "Дордой" 27 июля.

"Кара-Балте" удалось отстоять два тайма, которые завершились нулевой ничьей. Однако в дополнительных таймах на 102-й минуте Алишер Азизов открыл счет и вывел дордоевцев вперед - 1:0. В конце второго экстра-тайма Кайрат Жыргалбек уулу удвоил счет.

Итог матча 2:0 в пользу "Дордоя".

Напомним, первым полуфиналистом стал ошский "Алай", позже свои путевки завоевали кантская "Абдыш-Ата" и Кочкор-Атинский "Нефтчи".

Полуфинальные матчи состоят из двух поединков дома и в гостях. Они стартуют 9 августа. "Абдыш-Ата" сыграет с "Дордоем", в свою очередь "Нефтчи" и "Алай" определят между собой финалиста.

Отметим, в прошлом году в финале кубка встретились "Дордой" и "Алай", в котором дордоевцы одержали победу и тем самым выиграли свой восьмой кубок.