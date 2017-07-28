Погода
$ 68.57 - 68.79
€ 79.72 - 80.42

Liglass Trading внесла гарантийный взнос более $1 млн на счет ГКПЭН

178  0
Гулиза Авазова

Чешская компания Liglass Trading CZ, которая будет строить Верхне-Нарынский каскад и малые ГЭС в Кыргызстане, внесла гарантийный взнос - $1 млн 147,7 тысячи. Об этом "ВБ" сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР.

Помимо этого, компания уплатила сбор за участие в размере 2 млн сомов.

Госкомитет опровергает опубликованную в ряде СМИ информацию о неуплате гарантийных взносов чешской компанией, выигравшей тендер на строительство 10 малых гидроэлектростанций.

"С сожалением отмечаем, что продолжается целенаправленный вброс заведомо недостоверной, а порой даже ложной информации с целью дальнейшей попытки раскачивания ситуации и дискредитации проекта. ГКПЭН призывает к рассудительности и прекратить необоснованную истерию, раздутую некоторыми СМИ и политиками. Госкомитет еще раз заверяет, что готов к конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами", - отметили в ведомстве.

Как уточняется, согласно условиям тендера на право строительства малых гидроэлектростанций, компании-участники должны внести гарантийный взнос и предоставить документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса. Взнос является обязательным условием для участия в тендере и вносится всеми участниками тендера на депозитный счет рабочего органа, то есть ГКПЭН.

По данным госкомитета, Министерство финансов предоставило документ, который подтверждает наличие средств, оплаченных в качестве гарантийного взноса. Документ - выписка счета из депозитных средств республиканского бюджета.

Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС.

Крупнейший проект – строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС – разделен на два этапа. На первый этап чешская компания выделит до 57 млн долларов. Кроме того, инвесторы обязуются погасить задолженность Кыргызстана перед российской компанией ПАО "РусГидро", с которой ранее был расторгнут договор. Второй этап инвестирования предусматривает основную долю вложений в размере до 173 млн долларов.

Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.

URL: http://www.vb.kg/363990
Теги:
ГЭС, промышленность, энергетика, Чакан ГЭС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  