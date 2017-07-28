Liglass Trading внесла гарантийный взнос более $1 млн на счет ГКПЭН

Чешская компания Liglass Trading CZ, которая будет строить Верхне-Нарынский каскад и малые ГЭС в Кыргызстане, внесла гарантийный взнос - $1 млн 147,7 тысячи. Об этом "ВБ" сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР.

Помимо этого, компания уплатила сбор за участие в размере 2 млн сомов.

Госкомитет опровергает опубликованную в ряде СМИ информацию о неуплате гарантийных взносов чешской компанией, выигравшей тендер на строительство 10 малых гидроэлектростанций.

"С сожалением отмечаем, что продолжается целенаправленный вброс заведомо недостоверной, а порой даже ложной информации с целью дальнейшей попытки раскачивания ситуации и дискредитации проекта. ГКПЭН призывает к рассудительности и прекратить необоснованную истерию, раздутую некоторыми СМИ и политиками. Госкомитет еще раз заверяет, что готов к конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами", - отметили в ведомстве.

Как уточняется, согласно условиям тендера на право строительства малых гидроэлектростанций, компании-участники должны внести гарантийный взнос и предоставить документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса. Взнос является обязательным условием для участия в тендере и вносится всеми участниками тендера на депозитный счет рабочего органа, то есть ГКПЭН.

По данным госкомитета, Министерство финансов предоставило документ, который подтверждает наличие средств, оплаченных в качестве гарантийного взноса. Документ - выписка счета из депозитных средств республиканского бюджета.

Напомним, 10 июля в Бишкеке правительство подписало договор с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и вводе в эксплуатацию Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС.

Крупнейший проект – строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС – разделен на два этапа. На первый этап чешская компания выделит до 57 млн долларов. Кроме того, инвесторы обязуются погасить задолженность Кыргызстана перед российской компанией ПАО "РусГидро", с которой ранее был расторгнут договор. Второй этап инвестирования предусматривает основную долю вложений в размере до 173 млн долларов.

Однако позже в Кыргызстане разгорелся скандал вокруг этого сотрудничества. По сообщениям чешских СМИ, Liglass Trading CZ – это малоизвестная компания, которая ранее не участвовала в крупных проектах и не имеет миллионного капитала для серьезных инвестиций за рубежом.