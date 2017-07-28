Погода
$ 68.57 - 68.79
€ 79.72 - 80.42

Каптагаев: Вина Жапарова не доказана

32  0
Аида Джумашева

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Напомним, суд перешел к прениям сторон. Ранее прокурор Бакыт Доктурбеков просил наказать подсудимого на 15 лет лишения свободы. Гособвинение считает, что вина Жапарова полностью доказана.

В свою очередь потерпевший Эмилбек Каптагаев в своем выступлении на прениях заявил, что вина Жапарова не была доказана в ходе следствия и судебных процессов.

"Следствие не установило, где и кому Жапаров давал поручения по захвату меня в заложники. Не установлено, где взяли арматуру, машину, в которой меня держали и кто дал поручение. Не найден механизм того митинга. Для меня, как для потерпевшего, полной картины нет. Сейчас СМИ пишут, что Каптагаев оправдывает Жапарова. Я не оправдываю его, но говорю, что вина Жапарова не доказана. Это не оправдание. Кенжебека Жумабаева я спрашивал: кто активистом был, кто организатором? Он говорит, что ездил в Саруу как журналист и не знает никого. Сейчас он дает другие показания. Я считаю, что дело нужно полностью заново расследовать. В суде должна быть доказательная база. Если ее нет - значит Жапаров должен быть оправдан", - сказал Каптагаев.

URL: http://www.vb.kg/364004
Теги:
Садыр Жапаров, Эмилбек Каптагаев, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  