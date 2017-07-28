Каптагаев: Вина Жапарова не доказана

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Напомним, суд перешел к прениям сторон. Ранее прокурор Бакыт Доктурбеков просил наказать подсудимого на 15 лет лишения свободы. Гособвинение считает, что вина Жапарова полностью доказана.

В свою очередь потерпевший Эмилбек Каптагаев в своем выступлении на прениях заявил, что вина Жапарова не была доказана в ходе следствия и судебных процессов.

"Следствие не установило, где и кому Жапаров давал поручения по захвату меня в заложники. Не установлено, где взяли арматуру, машину, в которой меня держали и кто дал поручение. Не найден механизм того митинга. Для меня, как для потерпевшего, полной картины нет. Сейчас СМИ пишут, что Каптагаев оправдывает Жапарова. Я не оправдываю его, но говорю, что вина Жапарова не доказана. Это не оправдание. Кенжебека Жумабаева я спрашивал: кто активистом был, кто организатором? Он говорит, что ездил в Саруу как журналист и не знает никого. Сейчас он дает другие показания. Я считаю, что дело нужно полностью заново расследовать. В суде должна быть доказательная база. Если ее нет - значит Жапаров должен быть оправдан", - сказал Каптагаев.