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Адвокат просит оправдать Садыра Жапарова

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Аида Джумашева

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Напомним, суд перешел к прениям сторон. Ранее прокурор Бакыт Доктурбеков просил для подсудимого 15 лет лишения свободы. Гособвинение считает, что вина Жапарова полностью доказана.

Адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов в своем выступлении просил оправдать его подзащитного за недоказанностью вины. По его словам, задержание и арест Жапарова незаконны, что было доказано материалами дела, в том числе видео оперативной съемки на кыргызско-казахской границе.

Токтосунов также уверен, что в СИЗО на жизнь и здоровье Жапарова покушались. Сторона защиты не сомневается, что он не мог нанести себе ножевые ранения в области горла и обеих рук.

Выступающего поддержали другие адвокаты, назвав уголовное дело политическим.

URL: http://www.vb.kg/364007
Теги:
прокуратура, Садыр Жапаров, суд
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