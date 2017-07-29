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Шведская альпинистка вызвала спасателей на гору, потому что устала

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В Швеции уставшая альпинистка вызвала спасательный вертолёт, чтобы спуститься с горы. Полицейским она сказала, что не может сделать это самостоятельно из-за проблем с ногами, пишет TJournal.

Инцидент произошёл на севере Швеции в населённом пункте Йокмокк. Прибывшие туда полицейские и спасатели обнаружили, что женщина "просто устала".

Усталость не считается серьёзной угрозой жизни, и спасатели предложили женщине и её мужу спуститься самостоятельно либо заплатить за спуск на вертолёте 3,6 тысячи долларов. Они выбрали вертолёт.

По данным местной полиции, такие ситуации происходят довольно часто.

"Спасателей необходимо вызывать, когда существует реальная угроза жизни или здоровью, тогда они действительно помогут спуститься. Но если у вас есть еда и крыша над головой, может, стоит подождать до тех пор, пока к вам не вернутся силы", - говорит Мари Андерссон, офицер полиции.

Она добавила, что пара не находилась в смертельной опасности: у них были палатки и еда.

URL: http://www.vb.kg/364012
Теги:
альпинизм, Швеция
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