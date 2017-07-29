Саудовский Фонд развития построит 16 школ в Кыргызстане

Конечно если саудиты строят чисто образовательные школы то хорошо. Но если опять медресе то не надо. Нам не нужно медресе где вырашивают религиозных богословов. Нам нужно чисто светское научное и образовательное учреждение.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским Фондом Развития по строительству государственных школ, подписанного 17 мая 2017 года в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия".
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 июня 2017 года.
Целью проекта является развитие образовательного сектора и обеспечение потребности страны в образовательных услугах, а также удовлетворение растущего числа учеников за счет строительства и оснащения ряда школ в разных регионах страны путем:
Вышеуказанное Кредитное соглашение предусматривает решение приоритетных задач по развитию образовательного сектора и обеспечению потребности страны в образовательных услугах.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.