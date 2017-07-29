Саудовский Фонд развития построит 16 школ в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским Фондом Развития по строительству государственных школ, подписанного 17 мая 2017 года в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 июня 2017 года.

Целью проекта является развитие образовательного сектора и обеспечение потребности страны в образовательных услугах, а также удовлетворение растущего числа учеников за счет строительства и оснащения ряда школ в разных регионах страны путем:

строительства 16 школ в разных регионах страны, вместимостью от 150 до 550 ученических мест; предоставления оборудования и мебели для школ; оказания консультационных услуг для подготовки проектных и конкурсных документов и надзора за проектом; приобретения земельных участков.

Вышеуказанное Кредитное соглашение предусматривает решение приоритетных задач по развитию образовательного сектора и обеспечению потребности страны в образовательных услугах.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.