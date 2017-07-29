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Саудовский Фонд развития построит 16 школ в Кыргызстане

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским Фондом Развития по строительству государственных школ, подписанного 17 мая 2017 года в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 июня 2017 года.

Целью проекта является развитие образовательного сектора и обеспечение потребности страны в образовательных услугах, а также удовлетворение растущего числа учеников за счет строительства и оснащения ряда школ в разных регионах страны путем:

  1. строительства 16 школ в разных регионах страны, вместимостью от 150 до 550 ученических мест;
  2. предоставления оборудования и мебели для школ;
  3. оказания консультационных услуг для подготовки проектных и конкурсных документов и надзора за проектом;
  4. приобретения земельных участков.

Вышеуказанное Кредитное соглашение предусматривает решение приоритетных задач по развитию образовательного сектора и обеспечению потребности страны в образовательных услугах.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/364020
Теги:
президент, Саудовская Аравия, школа
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Комментарии
Таку Сагын
29.07.2017, 12:05
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Комментариев: 8

Конечно если саудиты строят чисто образовательные школы то хорошо. Но если опять медресе то не надо. Нам не нужно медресе где вырашивают религиозных богословов. Нам нужно чисто светское научное и образовательное учреждение.

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Асель Жолдошбекова
29.07.2017, 12:34
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Комментариев: 1

На нашем месте были бы немцы или японцы, они построили бы светские школы детсады мосты дороги или другие что нужно для развития науки, а не медресе или мечети. У нас в каждом селе или городе только мечети, которые не дают нормально спать от криков азана.

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