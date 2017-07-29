В Бишкеке прошел рейд по выявлению бездомных

Первомайская районная администрация, совместно с представителями правоохранительных органов провели рейд по выявлению лиц без определенного места жительства.

По итогам рейда были выявлены 6 граждан без определенного места жительства, у которых при себе не имелись какие-либо документы удостоверяющие личность. Со слов жителей близлежащих домов данные граждане часто распивали спиртные напитки, шумели, на замечания жителей не реагировали.

После выяснения личности данные граждане С.М. 1960 г.р., Н.В. 1975 г.р., С.К. 1992 г.р., были доставлены в муниципальное учреждение "Коломто" для лиц без определенного места жительства, где им будет оказана медицинская помощь, будет организовано питание и дальнейшее их пребывание в учреждении. Граждане Г.Ж. 1979 г.р., Л.В. 1980 г.р., Э.С. 1975 г.р. после проведения необходимых процедур и проведения разъяснительной беседы были отпущены. Работа в данном направлении продолжается.