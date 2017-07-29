КНДР заявила о втором успешном запуске баллистической ракеты

Северная Корея заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении указывается, что глава КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о запуске ракеты и лично наблюдал за этим с командного пункта. По информации ЦТАК, ракета провела в воздухе 47 минут и преодолела 998 км. Максимальная высота полета - более 3 тыс. км.

Сам Ким Чен Ын назвал испытания баллистической ракеты "строгим предупреждением США" и заявил, что успешно проведенные испытания являются доказательством возможности страны запускать ракеты из любой точки КНДР.

"Лидер (Ким Чен Ын) сказал, что страна запустила ракеты с целью направить США строгое предупреждение, чтобы они поняли, что не будут в безопасности, если осмелятся тронуть наше государство" - указывается в сообщении ЦТАК. По словам Ким Чен Ына, санкции и угрозы США только усиливают желание Северной Кореи владеть ядерным оружием, поскольку это "является стратегической силой национальной обороны".

Северная Корея 28 июля запустила неустановленную ракету. По информации представителя Минобороны Японии, ракета могла набрать высоту более 3 тыс. км. По данным Пентагона, запуск ракеты был осуществлен в 23:45 по токийскому времени (17:45 мск).

По словам главного секретаря кабмина Японии Ёсихидэ Суги, время полета ракеты составило 45 минут, после чего она упала в водах Исключительной экономической зоны Японии. Он заявил, что запуск ракеты КНДР является прямым нарушением резолюций Совета безопасности ООН и добавил, что Япония выражает протест.

Позднее президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил о том, что в стране будут установлены дополнительные системы ПРО THAAD на базе США в ответ на запуск северокорейской ракеты. Также он призвал созвать экстренное совещание Совета безопасности ООН и ужесточить санкции против КНДР.

Минобороны России сообщило, что ракета Северной Кореи набрала высоту в 681 км и пролетела 732 км, а затем упала в "центральной части Японского моря". В министерстве отметили, что запуск ракеты не представлял опасности для России. В Минобороны уточнили, что своим тактико-техническим характеристикам запущенная КНДР ракета соответствует баллистической ракете средней дальности.

После этого США и Южная Корея провели учебные пуски ракет в ответ на ракетное испытание КНДР. В ходе двусторонних учений были выпущены по две ракеты США и Южной Кореи. "Во время учений были использованы ракеты "Хёнму-2" вооруженных сил Южной Кореи и баллистические ракеты класса "земля-земля" ATACMS 8-ой армии США" - цитировало агентство Yonhap заявление Объединенного комитета начальников штабов США.

Учения проходили на побережье Японского моря в 05.45 по местному времени (02:45 по Бишкеку). В ходе учений США и Южная Корея оценили "вероятность нанесения удара по руководству противника в случае чрезвычайных обстоятельств". Минобороны США также подтвердило агентству Reuters проведение учебных ракетных пусков США и Южной Кореи.