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В Европе начнут продавать напитки из мяса

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Немецкий мясник Петер Классен выпустит на рынок напитки из мяса. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Die Welt.

Продукт поступит в продажу в сентябре в Германии. По словам Классена, он уже заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции.

"Мы наблюдаем большой интерес. Ничего подобного еще не существует", - отметил мясник, добавив, что подал заявки на международный патент.

На данный момент Классен разработал линейку из трех вкусов: "Стейк", "Бомбейская говядина" и "Королевская курица". Чтобы приготовить напиток, мясо с овощами варят в бульоне и измельчают в пюре до консистенции какао. После этого жидкость расфасовывается по бутылкам и стерилизуется.

По словам 55-летнего мясника, таким образом охлажденный напиток можно хранить год. Он также считает, что полученную субстанцию удобно использовать для нужд армии и гуманитарной помощи.

Рецепт Классен вместе со своим сыном Филиппом и поваром Штефаном Киммелем разрабатывал в течение трех лет. "Будет много сторонников, но так же много будет противников, которые посчитают отвратительной идею пить мясо", - считает мясник.

URL: http://www.vb.kg/364045
Теги:
Бельгия, Германия, Франция
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