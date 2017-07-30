Из Химкинского водохранилища спасли тонущего кыргызстанца

Московские спасатели спасли тонущего гражданина Кыргызстана из Химкинского водохранилища. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Спасатели патрулировали вечером 26 июля и заметили мужчину плывущего в 150 метрах от берега. Позже к пловцу добрались на катере и взяли его на борт. Он находился в состоянии сильного переохлаждения организма. Его доставили на спасательную станцию.

Также выяснилось что 22-летний кыргызстанец был сильно пьян. После оказания помощи он отказался от госпитализации и был передан знакомым.