Датские учёные выяснили, чем опасна жалость к себе

Сотрудники Университета Копенгагена (Дания) пришли к выводу, что жалость к себе ослабляет иммунитет, негативно влияет на выработку гормонов и обмен веществ, а также приводит к клинической депрессии, пишет RT.

"С точки зрения психологии, жалость сглаживает остроту стресса, но не борется с ним, а загоняет глубоко внутрь. Напряжение накапливается, и в результате возникает уже глубинный затяжной стресс, от которого недалеко и до клинической депрессии", - приводят слова профессора психиатрии Михаила Виноградова СМИ.

Кроме того, жалость к себе способствует формированию у человека астенического типа реакций на любые внешние воздействия, который увеличивает выброс гормона ацетилхолина. Данный гормон ослабляет тонус сосудов, у человека падает давление.