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Подсудимый по делу сторонников Жапарова: Я милиционеров не трогал

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Аида Джумашева

Сегодня, 31 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил подсудимого Чынгыза Кожогелдиева. Он сообщил, что шел в парк Горького на встречу с Жапаровым, не зная о проводимом митинге. 

"Меня задержали возле ГКНБ. Во время митинга я отходил разговаривать по телефону. Когда начались выстрелы, я подошел к толпе и меня задержали. В милицейском автобусе, куда меня привели, меня пинали по почкам. Я разбил стекло и стал звать на помощь, но никого из милиционеров я не трогал", - сказал Кожогелдиев.

URL: http://www.vb.kg/364085
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
alex beg
31.07.2017, 12:28
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 19
Комментариев: 54

Беспредельщики а не сторонники! 

Как это он разговаривая по телефону отошкл в сторонку, а после выстрелов подощел к толпе? Что-то не логично все это...

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Самат Камчыбеков
31.07.2017, 13:21
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 49
Комментариев: 90


меня пинали по почкам. Я разбил стекло

совершенно несовместимые вещи. когда пинают по почкам, там не до стекла.

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