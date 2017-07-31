Подсудимый по делу сторонников Жапарова: Я милиционеров не трогал

Сегодня, 31 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил подсудимого Чынгыза Кожогелдиева. Он сообщил, что шел в парк Горького на встречу с Жапаровым, не зная о проводимом митинге.

"Меня задержали возле ГКНБ. Во время митинга я отходил разговаривать по телефону. Когда начались выстрелы, я подошел к толпе и меня задержали. В милицейском автобусе, куда меня привели, меня пинали по почкам. Я разбил стекло и стал звать на помощь, но никого из милиционеров я не трогал", - сказал Кожогелдиев.