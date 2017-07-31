Погода
$ 68.62 - 68.72
€ 80.05 - 80.92

Проект ж/д Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран зашел в тупик

228  0
www

Худоёр Худоёров, министр транспорта Таджикистана, сегодня, 31 июля, в ходе пресс-конференции сообщил, что Тегеран обещал для ТЭО проекта ж/д Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран выделить миллион долларов. Однако так и не сделал этого.

Министр добавил, что в течение 7 лет после подписания соглашения Иран оплатил только 200 тысяч долларов. "Поэтому проект оказался в тупике и на данный момент никакой перспективы по его продвижению не наблюдается", - сказал Худоёр Худоёров.

Шерали Ганджалзода, заместитель министр транспорта Таджикистана, на данной пресс-конференции добавил, что если данная проблема не решается на высшем уровне, то, наверное, больше проект не реализуется. "Причина – Иран и Китай не нашли общий язык", - добавил Ганджалзода.

Предполагалось, что продолжительность проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран составить почти 2 тысячи км, через Таджикистан проходит 580 км. По оценкам специалистов, для каждого километра ж/д на территории Таджикистана потребуется от 8 до 10 миллионов долларов. По предварительным оценкам, для 580 км по территории Таджикистана понадобится 3,2 миллиарда долларов.

URL: http://www.vb.kg/364097
Теги:
Иран, Таджикистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  