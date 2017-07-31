Милиция начала поиски матери оставленной в туалете новорожденной

Милиция начала поиски матери новорожденной, которую сегодня нашли в туалете в жилмассиве Арча-Бешик. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В ГУВД рассказали, что сотрудники Ленинского РОВД начали оперативно-следственные мероприятия по установлению личности женщины. Были опрошены все люди, проживающие поблизости.

"Насколько известно, те люди, которые проживали поблизости, не знали и не видели ни одну женщину, которая могла бы подойти и оставить ребенка, но поиски продолжаются", - отметили в ГУВД.

Напомним, сегодня в туалетной яме в жилмассиве Арча-Бешик была обнаружена новорожденная девочка. Сейчас малышка находится в детской клинической больнице. По словам врачей, ее состояние малышки как тяжелое. Сейчас новорожденная находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз: "переохлаждение и аспирационный синдром".