В туалете нашли новорожденную девочку. Врачи бьются за ее жизнь

Сегодня, 31 июля, в 11.30 по линии скорой медицинской помощи в Городскую детскую клиническую больницу станции скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) г. Бишкек доставлена новорожденная девочка (вес 3,396 кг), которая была обнаружена в туалете.

По словам заместителя главного врача ГДКБ СМП Гульнары Джанабиловой, состояние малышки оценивается как тяжелое. "На данный момент новорожденная находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз: "переохлаждение и аспирационный синдром", - сообщила Джанабилова.