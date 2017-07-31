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В туалете нашли новорожденную девочку. Врачи бьются за ее жизнь

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Руслан Изреков

Сегодня, 31 июля, в 11.30 по линии скорой медицинской помощи в Городскую детскую клиническую больницу станции скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) г. Бишкек доставлена новорожденная девочка (вес 3,396 кг), которая была обнаружена в туалете.

По словам заместителя главного врача ГДКБ СМП Гульнары Джанабиловой, состояние малышки оценивается как тяжелое. "На данный момент новорожденная находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз: "переохлаждение и аспирационный синдром", - сообщила Джанабилова.

URL: http://www.vb.kg/364095
Теги:
дети, Бишкек, Минздрав
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