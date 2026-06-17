Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

За махинации с качеством угля для ТЭЦ Бишкека задержан чиновник Минприроды

198  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР выявил масштабную коррупционную схему, связанную с поставками твердого топлива на столичную теплоэлектроцентраль. В рамках расследуемого уголовного дела задержан директор Государственного предприятия "Центральная лаборатория" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР М. К. З. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлены факты лоббирования со стороны М. К. З. интересов частных компаний, осуществляющих поставки угля на ТЭЦ г. Бишкек в рамках ежегодной подготовки к отопительному сезону. Преступная схема заключалась в фиктивном оформлении и значительном завышении фактических показателей лабораторных исследований качества угля.

В результате данных противоправных действий наносится значительный урон техническому оборудованию теплоэлектроцентрали, а также экологическому климату и качеству воздуха в городе Бишкек.

В настоящее время ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данной схеме лиц и определению точной суммы нанесенного государству ущерба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459424
Теги:
ГКНБ, Минприродресурсов, ТЭЦ, задержание, уголь, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  