За махинации с качеством угля для ТЭЦ Бишкека задержан чиновник Минприроды

ГКНБ КР выявил масштабную коррупционную схему, связанную с поставками твердого топлива на столичную теплоэлектроцентраль. В рамках расследуемого уголовного дела задержан директор Государственного предприятия "Центральная лаборатория" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР М. К. З. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлены факты лоббирования со стороны М. К. З. интересов частных компаний, осуществляющих поставки угля на ТЭЦ г. Бишкек в рамках ежегодной подготовки к отопительному сезону. Преступная схема заключалась в фиктивном оформлении и значительном завышении фактических показателей лабораторных исследований качества угля.

В результате данных противоправных действий наносится значительный урон техническому оборудованию теплоэлектроцентрали, а также экологическому климату и качеству воздуха в городе Бишкек.

В настоящее время ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данной схеме лиц и определению точной суммы нанесенного государству ущерба.