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Скончался бывший генеральный прокурор КР Камбаралы Конгантиев

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- Алина Мамаева
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Правоохранительная и государственно-правовая система Кыргызстана понесла тяжелую утрату. На 80-м году жизни 31 июля 2026 года скончался видный государственный деятель, заслуженный юрист Кыргызской Республики, бывший генеральный прокурор и депутат Жогорку Кенеша III созыва Камбаралы Ташболотович Конгантиев.

Камбаралы Конгантиев родился 1 января 1947 года в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. В 1974 году окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета.

Большую часть своей профессиональной жизни он посвятил служению закону и государству. Трудился в органах прокуратуры, прошел путь от старшего следователя прокуратуры Иссык-Кульской области и прокурора города Пржевальска до заместителя прокурора Киргизской ССР. В последующие годы занимал ответственные должности в прокуратуре Бишкека.

Камбаралы Конгантиев также стоял у истоков создания финансовой полиции Кыргызской Республики. В формировавшемся ведомстве он возглавлял следственное направление, участвуя в становлении системы расследования экономических и финансовых преступлений.

Также долгие годы его профессиональная деятельность была связана с Жогорку Кенешем, где Конгантиев занимал должность заведующего юридическим отделом. Его главной задачей было обеспечение правового сопровождения законотворческой работы.

В марте 2005 года Камбаралы Конгантиев был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики III созыва. В парламенте возглавлял Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, законности, судебно-правовой реформе и правам человека, а также по организации работы Жогорку Кенеша, Регламенту и депутатской этике.

С ноября 2005 года по март 2007 года занимал должность генерального прокурора Кыргызской Республики. В дальнейшем представлял президента и правительство в Жогорку Кенеше, являлся советником президента Кыргызской Республики и входил в политический совет партии "Ата-Журт".

За многолетнюю государственную службу Камбаралы Ташболотович был удостоен звания "Заслуженный юрист Кыргызской Республики", имел классный чин советника государственной службы 1-го класса, награжден медалью "За трудовую доблесть", Почетной грамотой Кыргызской Республики и общественным орденом "Петра Великого" I степени.

Камбаралы Конгантиев внес значительный вклад в развитие органов прокуратуры, укрепление законности и совершенствование правовой системы Кыргызстана. Коллеги запомнят его как опытного юриста, принципиального руководителя и человека, посвятившего многие годы государственной службе.

Светлая память о Камбаралы Ташболотовиче навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, коллег и соратников - всех, кто знал его лично, работал вместе с ним и ценил его профессионализм, жизненный опыт и преданность своему делу. Его многолетний труд и вклад в укрепление законности и развитие правовой системы Кыргызстана останутся частью истории страны.

Гражданская панихида состоится в воскресенье, 2 августа, в 9:30 на территории Драматического театра им. Т. Абдумомунова по адресу: улица Абдумомунова, 230.


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URL: https://www.vb.kg/460568
Теги:
Генеральная прокуратура, Молдомуса Конгантиев, похороны, Кыргызстан
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