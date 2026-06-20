"Росатом" предложил Кыргызстану комплексное технологическое партнерство

Госкорпорация "Росатом" представила в Бишкеке современные технологические решения для энергетики, медицины и экологии в рамках Международной энергетической выставки "Energy Expo Kyrgyzstan - ШОС 2026", прошедшей 18-19 июня. Центральным элементом экспозиции стали технологии атомной станции малой мощности на базе реактора РИТМ-200Н.

Выставка стала одной из ключевых площадок для развития энергетического сотрудничества стран Шанхайской организации сотрудничества, объединив представителей государственных органов, энергетических компаний, инвесторов и отраслевых экспертов.

На стенде "Росатома" был представлен макет "Инновационные российские атомные технологии", демонстрирующий возможности атомных станций малой мощности для надежного энергоснабжения удаленных территорий со слаборазвитой сетевой инфраструктурой. Сегодня госкорпорация реализует проекты строительства 28 энергоблоков в девяти странах мира, включая два блока малой мощности в рамках первого экспортного контракта такого рода.

По словам генерального директора представительства "Росатома" в Кыргызской Республике Дмитрия Константинова, компания предлагает стране комплексное технологическое партнерство, охватывающее не только энергетику, но и развитие высокотехнологичных отраслей, локализацию производства, передачу компетенций и поддержку национальной промышленности.

Помимо атомной энергетики, Кыргызстан и "Росатом" реализуют ряд совместных проектов. В декабре 2024 года было подписано инвестиционное соглашение о строительстве первого в стране ветропарка мощностью 100 МВт в селе Кок-Мойнок Иссык-Кульской области. Ожидается, что объект будет ежегодно вырабатывать около 280 млн кВт·ч электроэнергии.

Активно развивается сотрудничество и в сфере здравоохранения. В мае 2025 года при поддержке МАГАТЭ в Кыргызстан впервые были поставлены генераторы "Технеция-99m", что позволило возобновить проведение радионуклидных исследований. В настоящее время совместно с Министерством здравоохранения прорабатывается создание современного центра ядерной медицины на базе Национального центра онкологии и гематологии.

Одним из крупнейших экологических проектов стало завершение в мае 2026 года рекультивации четырех урановых объектов в поселке Мин-Куш. За девять лет работ было восстановлено более 27 гектаров территорий, а объем перемещенного хвостового материала превысил 1,5 млн кубометров.

Атомные станции малой мощности рассматриваются как одно из перспективных решений для обеспечения стабильного и экологически чистого энергоснабжения труднодоступных регионов благодаря компактности, модульности и сокращенным срокам строительства.