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Муниципальные парковки Бишкека подключили к приложению "Мой город"

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Жители Бишкека теперь могут оплачивать услуги муниципальных парковок через мобильное приложение "Мой город". Новый сервис реализован МП "Центр цифровых технологий" мэрии столицы совместно с МП "Городская дорожно-транспортная инфраструктура".

Для оплаты пользователю необходимо выбрать парковочную зону на карте или в списке, указать государственный номер автомобиля и подтвердить платеж.

Стоимость пользования муниципальной парковкой составляет 25 сомов в период с 08:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни плата за парковку не взимается.

В мэрии отметили, что внедрение нового сервиса направлено на повышение удобства для горожан и развитие цифровых муниципальных услуг.


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URL: https://www.vb.kg/459511
Теги:
мэрия, парковка, Бишкек
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