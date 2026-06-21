Муниципальные парковки Бишкека подключили к приложению "Мой город"

Жители Бишкека теперь могут оплачивать услуги муниципальных парковок через мобильное приложение "Мой город". Новый сервис реализован МП "Центр цифровых технологий" мэрии столицы совместно с МП "Городская дорожно-транспортная инфраструктура".

Для оплаты пользователю необходимо выбрать парковочную зону на карте или в списке, указать государственный номер автомобиля и подтвердить платеж.

Стоимость пользования муниципальной парковкой составляет 25 сомов в период с 08:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни плата за парковку не взимается.

В мэрии отметили, что внедрение нового сервиса направлено на повышение удобства для горожан и развитие цифровых муниципальных услуг.