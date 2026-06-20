Скончался ветеран органов национальной безопасности Саламат Манаев

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ Кыргызской Республики глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной ветерана органов национальной безопасности КР, полковника в отставке Манаева Саламата Эмилкановича, и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Саламат Эмилканович посвятил свою жизнь служению Отечеству, защите государственной безопасности и борьбе с преступностью, пройдя славный путь от оперативного сотрудника до руководителя ключевых отделов.

Жизненный и профессиональный путь

Саламат Манаев родился 2 мая 1952 года в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района в семье колхозника.

До 1960 года воспитывался в семье, затем вместе с братом Садыбакасом учился в школе-интернате в посёлке Каджи-Сай. Позже продолжил обучение в средней школе родного села Чон-Сары-Ой, которую окончил в 1969 году.

В 1971 году поступил на исторический факультет Кыргызского государственного национального университета (КНУ). Во время учебы проявлял высокую активность: был старостой группы, председателем студенческого совета в общежитии, а с 3-го курса успешно руководил строительным отрядом. Вуз окончил в 1975 году.

Трудовую деятельность начал в городе Каракол, где работал преподавателем истории и возглавлял комсомольскую организацию в педагогическом училище. Позже за свою инициативность и лидерские качества был переведен на должность заведующего отделом в областном комитете комсомола.

В 1976 году Саламат Манаев прошел отбор в КГБ КССР в Караколе и был направлен на двухгодичные курсы переподготовки в Минск.

1980–1982 гг. - оперативный сотрудник Комитета госбезопасности в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

1982–1984 гг. - служба в посёлке городского типа Эңгилчек Ак-Суйского района. Внёс значительный вклад в обеспечение безопасности на кыргызско-китайской границе и охрану стратегического объекта - Сары-Джазского (Олово-Калай) горно-обогатительного комбината.

1984–1986 гг. - работа в Ак-Суйском районном отделе КГБ.

1986–1988 гг. - начальник отдела городского комитета безопасности в городе Талас.

1988–1996 гг. - возглавлял районный отдел безопасности в Ала-Букинском районе, а также успешно руководил подразделениями безопасности в Жаны-Жольском (ныне Аксыйском) и Чаткальском районах. За безупречную службу удостоен звания полковника.

1996–2002 гг. - начальник отдела по борьбе с коррупцией в Республиканском комитете национальной безопасности.

В 2002 году Саламат Эмилканович вышел на заслуженный отдых по возрасту. Был примерным семьянином, женился в 1974 году, вырастил и воспитал двух сыновей.

Светлая память о Саламате Эмилкановиче Манаеве - честном, мужественном человеке, преданном офицере и высоком профессионале своего дела - навсегда сохранится в сердцах сотрудников органов национальной безопасности, ветеранов, его соратников, родных и близких. Скорбим вместе с вами.