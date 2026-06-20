Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 100.17 - 101.12

Скончался ветеран органов национальной безопасности Саламат Манаев

343  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ Кыргызской Республики глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной ветерана органов национальной безопасности КР, полковника в отставке Манаева Саламата Эмилкановича, и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Саламат Эмилканович посвятил свою жизнь служению Отечеству, защите государственной безопасности и борьбе с преступностью, пройдя славный путь от оперативного сотрудника до руководителя ключевых отделов.

Жизненный и профессиональный путь

Саламат Манаев родился 2 мая 1952 года в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района в семье колхозника.

До 1960 года воспитывался в семье, затем вместе с братом Садыбакасом учился в школе-интернате в посёлке Каджи-Сай. Позже продолжил обучение в средней школе родного села Чон-Сары-Ой, которую окончил в 1969 году.

В 1971 году поступил на исторический факультет Кыргызского государственного национального университета (КНУ). Во время учебы проявлял высокую активность: был старостой группы, председателем студенческого совета в общежитии, а с 3-го курса успешно руководил строительным отрядом. Вуз окончил в 1975 году.

Трудовую деятельность начал в городе Каракол, где работал преподавателем истории и возглавлял комсомольскую организацию в педагогическом училище. Позже за свою инициативность и лидерские качества был переведен на должность заведующего отделом в областном комитете комсомола.

В 1976 году Саламат Манаев прошел отбор в КГБ КССР в Караколе и был направлен на двухгодичные курсы переподготовки в Минск.

1980–1982 гг. - оперативный сотрудник Комитета госбезопасности в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

1982–1984 гг. - служба в посёлке городского типа Эңгилчек Ак-Суйского района. Внёс значительный вклад в обеспечение безопасности на кыргызско-китайской границе и охрану стратегического объекта - Сары-Джазского (Олово-Калай) горно-обогатительного комбината.

1984–1986 гг. - работа в Ак-Суйском районном отделе КГБ.

1986–1988 гг. - начальник отдела городского комитета безопасности в городе Талас.

1988–1996 гг. - возглавлял районный отдел безопасности в Ала-Букинском районе, а также успешно руководил подразделениями безопасности в Жаны-Жольском (ныне Аксыйском) и Чаткальском районах. За безупречную службу удостоен звания полковника.

1996–2002 гг. - начальник отдела по борьбе с коррупцией в Республиканском комитете национальной безопасности.

В 2002 году Саламат Эмилканович вышел на заслуженный отдых по возрасту. Был примерным семьянином, женился в 1974 году, вырастил и воспитал двух сыновей.

Светлая память о Саламате Эмилкановиче Манаеве - честном, мужественном человеке, преданном офицере и высоком профессионале своего дела - навсегда сохранится в сердцах сотрудников органов национальной безопасности, ветеранов, его соратников, родных и близких. Скорбим вместе с вами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459521
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  