В Помпеях нашли гробницу с четырехметровой эпитафией

Итальянские археологи обнаружили в Помпеях мраморную гробницу I века нашей эры, которую опоясывала эпитафия длиной более четырех метров - самая длинная из всех сохранившихся в античных городах. В ней были перечислены звания и заслуги умершего - местного политика и устроителя гладиаторских боев. В надписи, в том числе, упоминается скандально известное побоище во время сражения гладиаторов, которое описывает римский историк Тацит. Эпитафия сохранилась не полностью, поэтому имя усопшего в ней отсутствовало, но, судя по описанию, гробница, принадлежала Гнею Аллию Нигидию Маю. О находке сообщает N + 1 со ссылкой на La Repubblica и The History Blog.

Захоронение, которое находилось за Стабианскими воротами на южной границе Помпей, было обнаружено случайно. Во время реставрации дома XIX века, при расчистке фундамента, строители увидели мраморные плиты. При ближайшем рассмотрении они оказались гробницей, у которой отсутствовала верхняя часть. По-видимому, она была уничтожена во время постройки дома. Гробницу опоясывала эпитафия длиной более четырех метров, текст на которой был написан в семь строк. Как утверждают авторы The History Blog, это самая длинная эпитафия из всех, которые были найдены при раскопках античных городов.

В надписи перечислялись звания и этапы жизни покойного. Когда ему было 15-17 лет, в праздновании его совершеннолетия участвовали несколько тысяч человек, для которых были приготовлены 416 банкетных залов. Позднее он устраивал пышный банкет по случаю своей свадьбы. Также он занимался политической деятельностью и был выбран дуумвиром квинквенналом - так называли одного из двух глав городской администрации, которых выбирали раз в пять лет.

Как стало понятно из эпитафии, помимо политической деятельности, умерший регулярно организовывал гладиаторские бои и травлю зверей. При этом в обычных боях участвовало не менее 30 пар гладиаторов, а во время крупных игр их могло быть несколько сотен. По словам Массимо Осанны (Massimo Osanna), генерального директора музея, детали биографии умершего, роскошь гробницы и ее расположение рядом с усыпальницами других Аллиев указывают на то, что в ней был похоронен Гней Аллий Нигидий Май.

Он был сыном вольноотпущенника (отпущенного на свободу раба), сделал головокружительную карьеру и стал личным другом императора Нерона. В 55-56 годах Аллия Нигидия Мая выбрали главой городской администрации; кроме того, он был чрезвычайно богатым и успешным импресарио гладиаторских боев. Его имя появляется в 17 надписях, граффити и эдиктах, высеченных на стенах Помпей. По-видимому, он умер за год до извержения Везувия 79 года, которое уничтожило город.

Аллий Нигидий Май имел отношение к скандально известному побоищу между гражданами Помпей и соседнего города Нуцерии. Оно произошло в 59 году во время гладиаторских боев. В результате было много раненых и погибших. Император приказал провести расследование инцидента. В результате гладиаторские бои и травля животных были запрещены в Помпеях на 10 лет, а организаторы боев были высланы из города.

Из эпитафии стало понятно, что Аллий Нигидий Май уговорил императора смягчить наказание для квинквенналов и позволить им вернуться в Помпеи. Кроме того, он, по-видимому, добился смягчения запрета на проведение боев в городе: травля животных проводилась в Помпеях уже в первые три года после запрета.

Массимо Осанна называет гробницу наиболее значительной находкой за последние десятилетия. Но и кроме нее в Помпеях в последние годы было обнаружено немало интересного. Так, два года назад археологи нашли доримское захоронение племени самнитов и смогли по состоянию зубов восстановить диету жителей города. Также ученые реконструировали обстановку дома богатого помпейского ростовщика.